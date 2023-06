Cosa farebbero gli europei in caso di invasione di Taiwan? I numeri

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 giugno 2023) Due anni fa, glisi interrogavano sul loro posto nel mondo. Tra fiducia calante nelle istituzioni e dubbi nei confronti della leadership statunitense, complicata dai quattro anni con Donald Trump alla Casa Bianca, la maggior parte dei cittadini Ue tifava per un’autonomia strategica dal sapore macroniano – una “terza via” rispetto a Usa e Cina, con l’Ue come attore geopolitico più forte e indipendente, capace di proteggere i propri interessi e dialogare bilateralmente con tutti allo stesso modo. Oggi, dopo l’aggressione russa all’Ucraina, i segnali di assertività crescente da parte della Cina e il consolidamento del fronte occidentale voluto dalla presidenza Biden, la situazione internazionale è profondamente diversa. E glisi stanno adattando, ma lentamente. A fotografare il cambiamento è stato l’European Council on Foreign Relations, ...