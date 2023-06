Corriere dello Sport – Messi dice no al Barcellona e rivela | “Andrò all’Inter Miami”

(Di giovedì 8 giugno 2023) 2023-06-07 23:26:37 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal: ROMA – Il sogno deldi riportare Leoin blaugrana non si realizzerà. È stato lo stesso argentino campione del mondo (a fine contratto col Paris Saint Germain dove era arrivato due estati fa) are infatti la sua prossima destinazione in un’intervista concessa ai media catalani ‘Mundo Deportivo’ e ‘’. “Non tornerò al” ha detto, che proseguirà dunque la carriera nella Mls con la franchigia che vede fra i suoi proprietari l’ex centrocampista inglese David Beckham. Guarda la gallery Da De Vrij a: la top 10 dei parametri zero più costosi di ...

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Attimi di panico all'Eden Arena di Praga a una decina di minuti dall'intervallo della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham . Al 34' infatti degli oggetti ...TORINO - In attesa di prendere parte alla prossima edizione della Conference League, la Juve ha postato sui social un messaggio dopo la f inale vinta a Praga dal West Ham contro la Fiorentina ...Sfuma il sogno della Fiorentina in Conference League , con il West Ham che vince in finale per 2 - 1. Alla Eden Arena di Praga non basta la rete di Bonaventura , che risponde al gol di Benrahma . Al ...

Corriere dello Sport: "E intanto Ibrahimovic sogna il Milan da dirigente" TUTTO mercato WEB

(ANSA) - WASHINGTON, 07 GIU - I pubblici ministeri federali hanno notificato all'ex presidente americano Donald Trump che è l'obiettivo di un'indagine penale. La notifica è il segno che il procuratore ...Slovakia U20 : le statistiche di squadra per i campionati della stagione corrente. Scopri tutte le statistiche, i punti e la posizione in campionato ...