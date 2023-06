Corpi illuminanti di piazza Piano di Corte imbrattati | De Pierro | “Sciocca inciviltà | sporgeremo querela”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Nel corso di un sopralluogo alla vigilia dell’inaugurazione che si svolgerà domani sera, ho dovuto registrare, con infinita amarezza, che molti dei nuovididisono staticon scritte e scarabocchi”, così il vicesindaco delegato all’Attuazione dei Pics Francesco De. “Ho informato immediatamente il Sindaco Mastella che ha dato indirizzo alla Polizia Municipale di sporgere. Gli operatori dell’Asia con prodotti specifici stanno cancellando gli scarabocchi, restituendo decoro all’area. Questi atti di ingiustificabile ecostituiscono reato penale e vorrei far notare a vandali e imbrattatori che in città ci ...

Ora, sostituiremo anche i, con un vero e proprio intervento di efficientamento energetico. Il Parco sarà immediatamente fruibile. Il 10, l'11 e il 12 giugno prossimi, infatti, qui ...... attraverso la sostituzione delle attuali lampade a fluorescenza con nuovicon lampade led a basso impatto energetico, in grado di per consentire l'abbattimento (circa il 50%) dei ...L'impianto fu realizzato con materiali di qualità che ne permettono ancora l'utilizzo in sicurezza, ma idi quel periodo presentavano una tecnologia superata e generavano consumi di ...

Già imbrattati i nuovi corpi illuminanti di piazza Piano di Corte, De ... NTR24

E' stata completata in questi giorni a San Vittore Olona l'installazione dei dissuasori per piccioni sui corpi illuminanti cittadini. Dopo il primo intervento ...Illumina e sanifica gli spazi il progetto 'Per una ricerca illuminata' nato dalla ricerca scientifica e tecnologica di Artemide che, grazie alla partnership con la Fondazione IEO-MONZINO, ha donato i ...