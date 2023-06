(Di giovedì 8 giugno 2023) Ormai tutti sanno che dal 2035 l' Unione Europea ha stabilito il divieto di vendita di veicoli contermici alimentati a benzina e diesel. In alcune città però c'è chi vuolere d'. ...

Attualmente, ben tredici linee di autobus asono a zero emissioni. Questa cifra dovrebbe aumentare a 22 linee nel dicembre 2023, con l'obiettivo di raggiungere 34 linee , coprendo il 90% ......alcuna squadra turca nella fase a gironi dopo l'eliminazione del Trabzonspor contro il... Leggi Anche Spezia - Verona, spareggio per decidere chi resta in Serie A: quando e dove si, il ...... il cui ecosistema unicoun ruolo di primo piano nell'attuale programma di protezione ... Germania, e, Danimarca, verso gli affascinanti fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Å...

Copenaghen gioca d'anticipo: addio a motori a combustione dal 2030 QN Motori

La capitale danese, da sempre all'avanguardia nelle tematiche ecosostenibili, mira a garantire il transito di veicoli a zero emissioni già a partire dalla fine di quwsto decennio ...Il 2023 è l’anno di Copenaghen nominata dall’Unesco World Capital of Architecture in quanto virtuosa interprete del legame tra design, creatività e ...