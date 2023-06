Convocati Manchester City per l’Inter | la decisione su Walker

(Di giovedì 8 giugno 2023)in vista della finalissima di Champions League contro: ecco lasuIlha diramato la lista deiper la finale di Champions contro. Presente anche, in dubbio negli ultimi giorni. Portieri: Ederson, Ortega, Carson Difensori: Ake, Akanji, Dias, Stones, Laporte,, Lewis, Gomez Centrocampisti: Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Phillips, Perrone, Grealish, Foden Attaccanti: Mahrez, Palmer, Haaland, Alvarez

C'è anche Kyle Walker nell'elenco dei 23delCity per la finale di Champions League a Istanbul. Il difensore, che aveva saltato l'allenamento di martedì aperto ai giornalisti per un problema alla schiena rimediato nella ...... ilCity sta definendo gli ultimi dettagli sul campo. In vista della sfida di Istanbul il tecnico dei Citizens Pep Guardiola ha diramato la lista deicon tutti i calciatori a sua ...... Mancini ha deciso di dare spazio ai 5 calciatori dell'Inter impegnati sabato a Istanbul nella finale di Champions League contro ilCity: i difensori Acerbi, Bastoni, Darmian e Dimarco, ...

Walker recupera, Pep ha già l'undici in testa: le ultime in casa City La Gazzetta dello Sport

I 23 convocati da Pep Guardiola in vista della finale di Champions League, Manchester City-Inter: presente anche un uomo fondamentale ...Manca sempre meno alla Finale della Uefa Champions League. Sabato sera alle 21:00, a Istanbul, Manchester City-Inter si sfideranno per la conquista della coppa dalle grandi orecchie. In vista del ...