"Convinto di averla portata all'asilo". Il dramma del padre della bimba morta in auto

'Non so cosa sia accaduto, erodi avere lasciato mia figlia all'asilo'. È quanto avrebbe affermato il padre della piccola di 14 mesi trovata ieri priva di vita all'interno dello sua auto a Roma , nel quartiere Cecchignola ,...'ErodilasciatA. In mattinata ci eravamo sentiti con mia moglie per decidere chi la andava a prendere'. La ricostruzione Per chi indaga, il padre si sarebbe dimenticato di portarla ...È quanto avrebbe affermato il padre della piccola di 14 mesi trovata ieri priva di vita all'interno della sua auto nel corso dell'interrogatorio svolto davanti agli inquirenti. L'uomo, 45 anni ...

Bimba morta in auto, il papà: 'Convinto di averla lasciata all'asilo' Agenzia ANSA

L'uomo, un appuntato scelto dei carabinieri, risulta ora indagato per il reato di abbandono di minore Un dramma immane e un dolore che non potrà essere superato: il papà della bimba di 14 mesi trovata ...L'uomo, carabiniere di 45 anni, è indagato per abbandono di minori. Nei prossimi giorni l'autopsia sulla piccola ...