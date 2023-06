Controffensiva ucraina | via alle manovre Carri armati Leopard | l' attacco all' alba | il ruolo di Zaporizhzhia | ecco la strategia

...'La tanto attesadell'esercito ucraino contro le forze di occupazione russe è iniziata, aprendo una fase della guerra volta a ripristinare la sovranità territoriale dell'e a ......della prossima settimana dei ministri della Difesa della Nato e del Gruppo di contatto per la difesa dell', nonché per il vertice di Vilnius a luglio', conclude la nota. LA- ...Il dado è tratto. Dopo mesi di annunci, ipotesi e smentite è partita la tanto attesadi Kiev contro le forze di occupazione russe in. A dare l'annuncio per prime diverse fonti militari: due, di cui uno molto vicino al Presidente Zelensky, hanno parlato con la ...

Partita la controffensiva ucraina, Kiev avanza: «Pesanti battaglie in 4 direzioni, si combatte per ogni metro di terreno» Open

Il ministro della Difesa russo annuncia gli attacchi da parte di Kiev nella notte, ma non conferma l'inizio del contrattacco ...La viceministra della Difesa ucraina ha confermato che è in corso un’operazione di contrattacco soprattutto sul fronte caldo di Bakhmut. Da questa notte si sono intensificati gli attacchi nel Sud Est ...