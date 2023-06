Contact Italia protagonista all’Intersolar Europe | eccellenza nel montaggio fotovoltaico per il mercato globale

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dal 14 al 16 giugno, durante la manifestazione fieristica di Monaco di Baviera, l’azienda pugliese presenterà i nuovi prodotti per il pubblico estero. In programma il potenziamento della rete logistica con tre nuove sedi. Bari, 8 giugno 2023., leader nella produzione e distribuzione di sistemi diper impianti fotovoltaici, si sta preparando per la partecipazione alla fiera internazionale Intersolar, dedicata al settore dell’industria solare. «Siamo una delle poche aziendene a occupare una posizione di rilievo in questo evento, il che testimonia il nostro impegno costante sia a livello nazionale che internazionale. La partecipazione attiva alla manifestazione in Germania conferma il valore del nostro lavoro nel settore e l’apprezzamento che abbiamo ricevuto nel corso degli anni. È ...