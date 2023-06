Conference League | arrestati 23 tifosi di Fiorentina e West Ham

(Di giovedì 8 giugno 2023) Sono stati23delHam e dellaper il loro comportamento in occasione della finale digiocata ieri a a Praga. Lo rende noto la polizia ceca. Incidenti sono scoppiati per le vie della capitale ceca nel pomeriggio mentre le due tifoserie si recavano allo stadio per la partita. Anche allo stadio non sono mancati i momenti di tensione quando un tifoso degli Hammers ha lanciato un oggetto dagli spalti che ha colpito e ferito alla testa il capitano viola Cristiano Biraghi. SportFace.

...l'effettivo incasso dei premi per la partecipazione avverrà solo alla fine della prossima stagione (questa estate la Lazio incasserà i premi - molto più esigui - di Europa, ndr). ...Ma riflette anche su una ricca offerta avuta dall'Aston Villa, club che nella prossima stagione giocherà lae dove c'è Unai Emery, con cui ha già lavorato a Siviglia, che sta ...E lo abbiamo visto che ieri sera, nella gara che metteva in palio latra West Ham e Fiorentina. La squadra di Italiano ha dominato per larghi tratti del match ma alla fine, per un ...

Conference League, Fiorentina-West Ham 1-2: Bowen manda ko la Viola, Hammers campioni - Sportmediaset Sport Mediaset

Ventitrè tifosi del West Ham e della Fiorentina sono stati arrestati in occasione della finale di Europa Conference League giocata ieri a a ...È amara anche la finale di Conference League per la Fiorentina. I viola escono sconfitti dalla gara dell'Eden Arena per 2-1, con il gol beffa di Bowen arrivato allo scadere dei 90 ...