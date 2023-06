Conference | Fiorentina;Biraghi | ora ci sentiamo morti dentro

(Di giovedì 8 giugno 2023) "Abbiamoun brutto sentimento, difficile da spiegare, siamoperché noi siamo quelli che andiamo in campo, ma dietro ci portiamo i tifosi, la gente che in queste ultime settimane ci ...

Così il capitano dellaCristianocommenta, dai microfoni di Sky Sport, la sconfitta nella finale diLeague. "Il dispiacere più grande è per loro - dice ancora- ,...PRAGA " La testa insanguinata di Cristiano, la partita sospesa, la Eden Arena di Praga in balia dei ...mezz'ora di...le immagini della squadra di Moyes che festeggia la...League,- West Ham:ferito alla testa da un accendino Sono piovuti oggetti in campo alla mezz'ora della finale diLeague trae West Ham. A farne le ...

Fiorentina-West Ham, follia in finale di Conference League: Biraghi sanguina alla testa dopo il lancio di oggetti dai ... Open

2 minuti per la lettura PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Beffa atroce per la Fiorentina, che perde 2-1 con il West Ham e dice addio ai sogni di gloria. E’ Bowen negli istanti finali del match a r ...PRAGA - Secondo sogno infranto per la Fiorentina con il ko inflitto dal West Ham che vince la Conference League. Per la Fiorentina dopo la Coppa Italia perde anche la Conference conquistata dal West H ...