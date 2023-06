Concorsi pubblici | ecco le nuove regole | chiusura in 6 mesi e procedure online

(Di giovedì 8 giugno 2023) Fissato il limite massimo di 6per la conclusione della procedura concorsuale, previste tutele nei confronti delle donne in gravidanza o allattamento: in ogni bando «la percentuale di rappresentatività dei generi». Con un emendamento al decreto Pa, addio agli orali fino al 2026

E' stato approvato il 7 giugno scorso un decreto del Governo (tecnicamente si tratta di decreto regolamentare emanato sotto forma di DPR) per la revisione delle norme in materia di. Lo scopo è quello di velocizzare le procedure, tanto che il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha già annunciato che d'ora innanzi le assunzioni verranno fatte ...487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei, deiunici e delle altre forme di assunzione neiimpieghi.Dal Consiglio dei Ministri del 7 giugno via libera a nuove norme per i. Viene fissato il limite massimo di 6 mesi per la conclusione della procedura concorsuale. La pubblicazione dei bandi avviene attraverso il Portale del reclutamento inPA e sul sito ...

Concorsi pubblici, approvate le nuove regole: limite massimo di 6 mesi per concludere la procedura Fanpage.it

Il concorso, anche quest’anno patrocinato e sostenuto da prestigiosi enti e istituzioni pubbliche e culturali e a partecipazione gratuita, conferma tutte le macro sezioni: romanzi editi, racconti ...Il video di Damiano dei Maneskin ripreso in un bacio con una ragazza in discoteca fa il giro del web, il cantante sostiene che con Giorgia la ...