Come Temptation Island | Selvaggia Lucarelli Spara a Zero su Bonolis e Bruganelli!

(Di giovedì 8 giugno 2023)senza freni critica aspramente le modalità con le quali Paoloe Sonia Bruganelli hanno annunciato la loro separazione. Ma cosa centracon tutto questo? Ecco cosa sta succedendo in queste ore. ##paoloha espresso il suo parere sulla separazione di Paoloe Sonia Bruganelli, annunciata attraverso un’intervista e una cover patinata su Vanity Fair. La giornalista non ha commentato le cause della fine del matrimonio, ma si è concentrata sulla modalità scelta dalla coppia per divulgare la ...

...le ultime indiscrezioni Da domani partono le registrazioni della nuova edizione di... Per ora non si conoscono le coppie del programma, cosìnon dovrebbero essere noti nemmeno i ...Aggiornamenti sul futuro di U&D Nell'attesa di scoprire se qualche volto di U&D sarà un single diIslandsi vocifera da settimane (le riprese inizieranno in questi giorni, ma la messa ...Island, partite le registrazioni della nuova stagione! Dopo un anno di pausa, dato che nel 2022 il reality non è andato in onda, torneràIslan : alla conduzione tornerà...

Temptation Island, iniziate le registrazioni della nuova edizione Novella 2000

Giorgia Lucini in ospedale, rassicura i fan dopo l'intervento. Ecco cosa ha detto l'ex tronista di "Uomini e Donne" ai suoi followers.Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...