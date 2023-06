Il precedente dello scorso anno diede ragione ad Alcaraz, a segno per 6 - 7 7 - 5 7 - 6, ma secondoJuan Carlosconterà gran poco. "Non credo " ha detto davanti ai giornalisti l'ex ...Potrà essere un vantaggio per il detentore del titolo degli Us Open A rispondere questa domanda c'è Juan Carlos, il suo. 'Non credo che ci sia vantaggio. Penso che entrambi i ...... rispondendo a una domanda su uno dei suoi primi allenatori - ma ho anche avuto un altro, ... La persona che mi ha aiutato in questo percorso è stata Juan Carlos (, ndr)". Alcaraz ribadisce,...

Coach Ferrero lancia Alcaraz: “È pronto e sa di poter vincere” SuperTennis

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si stanno contendendo il numero uno della classifica mondiale da quasi un anno, eppure sono passati più di ...Lo spagnolo venerdì affronta Djokovic in semifinale. Contro Tsitipas ha colpito a 184 km/h, la presa «semi-western» rende il colpo micidiale ...