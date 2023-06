Classi di concorso in esubero 2023 24 dopo la mobilità | ecco dove non ci saranno immissioni in ruolo Aggiornato

...dell'Istituto Comprensivo Santo Calì di Linguaglossa si è aggiudicata il primo posto al... RICREA premierà levincitrici con una gift card per l'acquisto di materiale didattico. Oltre ...Per fare un esempio, il servizio svolto su primaria sostegno senza titolo per l'insegnamento nella primaria da laureati perdidella secondaria. Inoltre le tre annualità nelle cinque ...Venerdì 9 giugno " alle 10, presso la Sala della Crosà Neira " verranno presentati e premiati i format realizzati dagli studenti delle5ªd e 5ªh dell'Arimondi - Eula (info - grafiche, ...

Concorso straordinario ter, i vincitori dovranno superare il percorso universitario da 30 CFU Orizzonte Scuola

La festa si è svolta alla Casa dell’Energia, alla presenza del presidente Carlo Polci e dell’amministratore delegato Francesca Menabuoni ...FOLLONICA - Matematica in festa, tra numeri e divertimento. Succede all'Istituto Comprensivo Follonica1 dove, nei giorni scorsi, le ragazze e i ragazzi ...