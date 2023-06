City | Grealish | «Nessuno vuole vincere più di noi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 giugno 2023) Le parole di Jack, esterno del Manchester, in vista della sfida contro l'Inter in finale di Champions League Ai microfoni di Sport Mediaset, l'esterno del ManchesterJackha voluto parlare della partita contro l'Inter in Champions League. LE PAROLE – «vogliala Champions più di noi, è un'occasione gigantesca che vogliamo portare a termine. Inter? Hanno molti giocatori forti e difendono bene, soprattutto in area di rigore. Ho visto le due semifinali con il Milan e mi sono reso conto di quanto talento abbiano in campo».