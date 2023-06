Cisco ha una nuova visione per semplificare il networking e connettere in modo sicuro il mondo

(Di giovedì 8 giugno 2023) In sintesi • Ladell’azienda perCloud creerà una piattaforma di gestione della rete che offre un’esperienza più semplice, così da aiutare i clienti ad accedere a tutti i prodotti die a gestirli con un singolo strumento • Tra le innovazioni presentate aLive si segnalano l’accesso Single Sign-On (SSO), un repository/exchange per le API, soluzioni diper il data center sostenibili e una più ampia network assurance conThousandEyes •Cloud semplificherà enormemente la gestione IT, con un portfolio di switchCatalyst più flessibile, maggiore visibilità sull’aspetto elettrico e sui consumi energetici nel data ...

...chiave della strategia tecnologica diNastri di partenza per l'edizione 2023 diLIVE, evento di livello mondiale dedicato alle ultime tecnologie di networking e di cybersicurezza. Con...Il 5G privato gestito die Wipro supporta le organizzazioni che vogliono usufruire direte 5G privata senza la necessità di acquistarla, gestirla e mantenerla. Il testo originale del ......cliente di Mickey ed ex tossicodipendente accusata di furto aggravato per sostenere la sua cattiva abitudine; e Angus Sampson nei panni di "", un ex membro dibanda di motociclisti che ...

Cisco ha una nuova visione per semplificare il networking e ... Adnkronos

(Adnkronos) - In sintesi • La visione dell’azienda per Cisco Networking Cloud creerà una piattaforma di gestione della rete che offre un’esperienza più semplice, così da aiutare i clienti ad accedere ...Arrivano ufficialmente i ''Canali'' ossia un modo semplice, affidabile e privato per ricevere importanti aggiornamenti da persone e organizzazioni direttamente all'interno della piattaforma di messagg ...