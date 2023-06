Cinema in piazza | Santori Lega | “L’Anac valuti la liceità dei fondi erogati alla fondazione Piccolo America”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Con incassi stimati di oltre 200.000 euro da cibo, bevande e gadget, oltre ai 250.000 euro dati in via diretta dal sindaco Gualtieri e ai 50.000 che sembrerebbero essere statida una partecipata di Roma Capitale, la rassegnatografica dellaviene davvero aiutata rispetto ad altre realtà, che invece sono state abbandonate dalle istituzioni. Laha inviato un esposto alchiedendo una valutazione della delibera sulle arene all’aperto, che elargisce a questa250.000 euro, senza alcun bando, per la rassegna ‘Ilin2023’, perché valutata di ‘eccezionale rilevanza’. Un evento inarrivabile, chissà, che rievoca lo ‘stupor mundi’ al punto da mettere ...