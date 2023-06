Cina-Cuba | “accordo segreto per una centrale di spionaggio sull’isola”

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lo rivela il Wall Street Journal secondo cui lapermetterebbe ai cinesi di spiare comunicazioni in tutta la zona sud orientale degli Stati Uniti Laha raggiunto unconper installare unadielettronico nell’isola caraibica che dista meno di 200 chilometri dalla Florida. Lo rivela oggi il Wall Street Journal, sottolineando che questapermetterebbe ai cinesi di spiare comunicazioni in tutta la zona sud orientale degli Stati Uniti, dove si trovano molte importanti basi militari, come il quartier generale dell’Us Central Command di Tampa o Fort Liberty, l’ex Fort Bragg che è la più grande base militare Usa. Secondo il Journal, i due Paesi avrebbero raggiunto unin ...

