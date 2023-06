Ciclismo | granfondo Nove Colli | il 24 settembre si correrà per la Romagna

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Lasiufficialmente domenica 242023 e sarà un'edizione ancora più unica dellapiù antica del mondo: la Asd Fausto Coppi di Cesenatico ha deciso infatti di devolvere gli utili della corsa in aiuto alla popolazione dellacolpita dall'alluvione di maggio". Lo annuncia l'organizzazione con una nota. "Un motivo in più per iscriversi e poter dire 'Io c'ero', ragione che ha spinto l'organizzazione ad aumentare il numero degli iscritti in modo da permettere a tutti di salire in bicicletta per la solidarietà. Il comitato organizzatore ha così deciso di togliere il limite dei 10.000 partecipanti e devolvere tutto l'utile prodotto al territorio colpito dall'alluvione". Le parole di Andrea Agostini, Presidente della Fausto ...