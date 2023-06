Ciclismo | Giro del Delfinato 2023 | startlist e favoriti | occhi puntati su Vingegaard

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 giugno 2023) Lae ideldel, al via tra poche ore con otto tappe che infiammeranno le strade francesi dal 4 all’11 giugno. Un appuntamento davvero importante, visto che per molti corridori si tratterà della principale rifinitura in vista del Tour de France al via tra poche settimane. In questo senso si attendono protagonisti almolti dei big che poi cercheranno di fare classifica alla Grande Boucle. Andiamo quindi a scoprire insieme i principalidella corsa.DEL: CALENDARIO TAPPE, ORARI DIRETTA TV PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE Tutti glisaranno sicuramentesu Jonas, ...