Ciclismo | Arnaud De Lie ritorna ad allenarsi Ancora incerta la gara di rientro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Sospiro di sollievo perDe Lie. Il ciclista belga in forza alla Lotto Dstny è tornato già in sella dopo la davvero preoccupante caduta rimediata poche settimane fa durante la Quattro Giorni di Dunkerque che gli ha causato diverse complicazioni fisiche, tra cui fratture alle costole e alla clavicola oltre che uno pneumotorace con collasso di un polmone. Un vero e proprio piccolo miracolo per il ventunenne che, dopo l’OK dei medici, ha svolto nelle scorse ore una lunga sessione durata ben novanta minuti. Tuttavia, i tempi per ilinnon sono al momento quantificabili. Lo stop forzato dunque impedirà al nativo di Lescheret di debuttare in un grande Giro come il Tour De France. Le intenzioni dello staff dell’atleta al momento sembrano orientarsi verso il Giro di Vallonia, in programma dal 23 al 27 luglio. Giro di ...