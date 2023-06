Ciani segnale alla Chiesa boomerang Guerini furioso | rischio scissione

'Ho molti amici fraterni in Ucraina - ha detto a Repubblica - , che sono stati sotto le bombe o che sono scappati, a cui abbiamo dato aiuto come Sant'Egidio (è membro della Comunità, ndr) e ......è stato colpito per 'dare un' allo 'sceriffo' Vincenzo, che vuole il terzo mandato in Campania. L'Ucraina preoccupa, Pina Picierno oggi ha fatto un tweet duro per commentare le frasi di:...Undeve partire da noi e dalla famiglie '. La proposta del senatore di FdI è stata accolta ... FLOP PAOLO' Ma è più matto carnevale o chi gli va appresso ": non sbagliava la saggezza ...

Pd, Ciani segnale alla Chiesa diventato un boomerang. Rischio scissione Affaritaliani.it

Le parole di Paolo Ciani, nuovo vice-capogruppo del Pd alla Camera che ha scalzato Piero De Luca (figlio del Governatore della Campania Vincenzo De ...La leader riunisce domani la segreteria dopo la sconfitta alle amministrative e gli ultimi attriti interni. Il governatore: "Serve più ...