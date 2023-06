Chi era Toto? Lo racconta Alessandro Preziosi

Leggi su panorama

(Di giovedì 8 giugno 2023) Per Roma sarà un piccolo evento, perché Totò oltre la maschera non è mai stato nella Capitale e neppure è previsto nel futuro. Mercoledì 14 giugno sarà perciò una serata speciale e per molti aspetti. Primo perché c’èin scena, accompagnato dalla chitarra di Daniele Bonaviri; poi perché il recital-omaggio ad Antonio De Curtis è pensato per raccogliere fondi per LaSpes, la ONLUS che finanzia borse di studio sulle malattie genetiche rare a giovani ricercatori (laspes.it). L’attore e regista ne è l’ambassador e LaSpes destina al suo scopo il 100% di quanto raccoglie (per prenotazioni laspes.eventi@gmail.com offerta minima 20 euro); da ultimo, lo scenario: il giardino del Complesso Monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino a via dei Coronari. E un light drink, prima dello spettacolo, che sarà un ghiotto momento per chi ama incontrare ...