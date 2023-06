Chi è Martina Taglienti | il ritorno di fiamma di Damiano dei Maneskin

Con i Maneskin , in particolar modo con Victoria e Thomas, la si vede in giro da tempo. Ma ora il nome diTaglienti , 22 anni, sembra essere legato a filo doppio con quello di Damiano David . Sembra infatti essere lei, modella con gli occhi da cerbiatta, la ragazza che bacia il leader dei Maneskin ...Fatalità, comunque,Taglienti è molto amica della bassista che, stando a quanto pensano i ... Esatto avete sentito bene, perché anche segli sta intorno fa di tutto per far credere che siano ...Della ragazza che compare del video si sa poco:Taglienti sarebbe un'amica di Victoria De Angelis ed era con lei, a quanto pare, nei giorni scorsi mentre la bassista dei Maneskin trascorreva ...

Martina Taglienti, chi è la nuova ragazza di Damiano dei Måneskin dopo la rottura con Giorgia Soleri Repubblica Roma

Dal web si scopre che Martina Taglienti, modella di 22 anni, frequenta Damiano e i Maneskin dai tempi del liceo. Secondo qualcuno la relazione con il cantante andrebbe avanti da tempo all'insaputa di ...Di lei si sa poco, eppure da qualche ora non si fa che parlare di lei: chi è Martina Taglienti e da quanto tempo lei e Damiano potrebbero conoscersi.