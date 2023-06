Chi è Luis Sal | ex amico e socio di Fedez | età | lavoro | vita privata e fidanzata

Leggi su today

(Di giovedì 8 giugno 2023) Chi èSal? Il suo nome è ormai in tendenza su Twitter, per via della lite col più famoso, ma non tutto il pubblico generalista sa di chi stiamo parlando. Se infatti i più giovani lo conoscono per via del popolatissimo canale aperto su YouTube nel 2009, agli over 40 il suo volto suonerà...