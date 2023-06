(Di giovedì 8 giugno 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

E' il caso di Paez, l'ultima stellina lanciata dal Sudamerica e che adesso si prepara ad aprire la porta della vita, la Premier League. A 16 anni, il Chelsea l'ha acquistato per 20 milioni di

Chi è Kendry Paez: ecco perché il Chelsea ha speso 20 milioni per un 2007 La Gazzetta dello Sport

I blues hanno ufficializzato l'acquisto del trequartista ecuadoregno, classe 2007, che si trasferirà in Inghilterra nell'estate 2025, dopo aver compiuto 18 anni. Paez ha già debuttato in prima squadra ...