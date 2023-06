Chelsea | il messaggio della proprietà | «Possiamo e faremo meglio»

(Di giovedì 8 giugno 2023) Le paroledeldopo la fine di una stagione tribolata: «Durante questi tempi difficili, i nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto» Ilha finito una stagione molto deludente: con una campagna acquisti faraonica che non ha comunque permesso ai Blues di qualificarsi in Europa, arrivando solo ad un misero 12° posto in Premier League. Di seguito il comunicatosulla prossima stagione. «La nostra promessa era di rendere orgogliosi i nostri tifosi e l’impegno resta, un piano a lungo termine per il nostro club. Ovviamente, per la nostra squadra maschile la stagione è stata deludente e ci sono molte cose che. Durante questi tempi difficili, i nostri tifosi hanno ...

C'è poi una vera e propria gara a chi lo vorrebbe tra le fila della propria squadra del cuore: le due formazioni di Manchester, Bayern, Psg, Chelsea. Semplice coincidenza o un indizio su un futuro in rossonero che non è più così certo Su Maignan c'è il forte interesse da parte del Chelsea. Il terremoto societario potrebbe avere ripercussioni

Koulibaly ha deciso: ecco il futuro del difensore ex Napoli. Gli ultimi aggiornamenti in casa Chelsea Kalidou Koulibaly potrebbe rimanere al Chelsea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Spor ...L'esterno del Chelsea, Cucurella, ex Brighton, potrebbe essere una grandissima opportunità per qualsiasi squadra. Il Chelsea potrebbe essere disponibile a darlo in prestito con un ...