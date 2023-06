Champions League | Manchester City-Inter | nerazzurri campioni d’Europa a quota 4 | 00

(Di giovedì 8 giugno 2023) Incassate le sconfitte di Fiorentina e Roma in Conference ed Europa, il calcio italiano ha un’altra finale a disposizione per provare...

Erling Haaland, centravanti del Manchester City, ha parlato della finale dicontro l'Inter Erling Haaland, centravanti del Manchester City, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA. LE PAROLE ...Non è pronto per una squadra che vuole rivincere il campionato e arrivare in fondo alla.'D'altronde i nerazzurri sono arrivati in fondo sia allache in Coppa Italia . Non solo: l'Argentina ha raggiunto la finale Mondiale in Qatar e il Toro è entrato in campo in ogni ...

Inter-Manchester City, l'avvicinamento alla finale di Champions: news live e dove vederla Sky Sport

Prosegue l'avvicinamento alla finale di Champions League di sabato 10 giugno tra Inter e Manchester City. Gianluca Di Marzio ci mostra in esclusiva lo spogliatoio dell'Inter, arredato per l'occasione.Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare tra qualche settimana, una volta archiviata la finale di Champions League contro il Manchester City, è quello difensivo. Andrà via Milan Skriniar, ...