Champions League | Inter in partenza per Istanbul | ci sono Mkhitaryan e Correa

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dopo il Manchester City, anche l’è partita alla volta didove sabato 10 giugno è in programma la finale di. La squadra nerazzurra è partita dall’aeroporto di Malpensa, con l’arrivo in Turchia previsto per le 20 ora locale. I tifosi hanno salutato la squadra prima della. Il tecnico Simone Inzaghi porterà con se tutta la rosa, compresi i recuperati. Il centrocampista armeno e l’attaccante argentino, reduci da un infortunio, saranno valutati nel corso della rifinitura prima di decidere se portarli in distinta oppure no. SportFace.

La finale diIl Manchester City è un top team e merita di essere in finale di. Questo è quello che ho da dire. L'estate è lunga, vedremo cosa succederà in ...Quindi è venuto in Italia dove ha giocato in diverse squadre approdando infine alla Pro Recco dove ha militato nell'ultima stagione sportiva conquistando Scudetto, Coppa Italia e. Ha ...Da questo giovedì le squadre sono a Istanbul, Inzaghi ha tutta la rosa a disposizione e deve decidere chi tra Dzeko e Lukaku affiancherà Dzeko. Dubbi anche sul recuperato Mkhitaryan: sarà titolare o ...

Inter-Manchester City, l'avvicinamento alla finale di Champions: news live e dove vederla Sky Sport

Il bomber norvegese ha presentato la finalissima dell'ex Coppa dei Campioni in programma il 10 giugno a Istanbul: "Ho imparato tanto da Guardiola, non vedo l'ora di giocare" ...(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Nella prima stagione al Manchester City ha segnato già 52 gol tra Premier e coppe, cinque dei quali in una sola partita di Champions League, contro il Lipsia. E ...