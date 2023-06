C' era una volta il futuro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Questo è un Paese talmente tanto attento alle famiglie e ai figli che ieri abbiamo celebrato la primain cui è stato permesso ad una deputata di allattare in aula. Non ridete, dico davvero. Sono ...

In casa c'ancheserra per coltivare la marijuana ma senza piante. Durante l'autopsia si cercherà invece il principio attivo del topicida trovato in casa. Che secondo Impagnatiello serviva al ...L'occupazione delle terre e l'incubo Murgiada decenni che Berlusconi con la sua società, che più volte ha cambiato nome negli anni, combattevaguerra durissima contro i pastori sardi. L'...Aspettiamo il futuro comemannaia, senza fiducia. Come qualcosa che deve accadere, comeminaccia e non più comepromessa. Senza bambini anche il futuro non è più comevolta.

I cloni di Osimhen allo Juventus store, The Show svelano: "Era una candid, ma la Juve ci ha diffidato" Tutto Napoli

Questo è un Paese talmente tanto attento alle famiglie e ai figli che ieri abbiamo celebrato la prima volta in cui è stato permesso ad una deputata di allattare in aula. Non ...La donna è accusata dell'omicidio del suo compagno, Ernest Emperor Mohamed, ucciso con una coltellata. Il figlio dell'imputata ricostruisce quanto accaduto quella sera e i maltrattamenti subiti dalla ...