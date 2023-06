Celtic | per la panchina spunta una pista italiana | in lista anche Maresca

... che si è accasato al Tottenham, ilè alla ricerca di un nuovo allenatore e ha messo gli ... Il City Group aveva anche sondato il suo profiloun eventuale approdo a Palermo durante l'estate ...... con l'Inter di Helenio Herrera campione d'Europa avendo battuto in finale1 - 0 il Benfica con ... Real Madrid e Bayern Monaco e perdendo due volte controGlasgow e Ajax. Quella contro il ...la successore di mister Antonio Calanbro sembra piacere anche l'ex centrocampista, Massimo ... con un passato importante con le maglie di Atalanta, Milan, Parma, Torino, Sampdoria, Messina,, ...

Celtic, spunta un'idea italiana per il dopo Postecoglou. Nella shortlist c'è anche Enzo Maresca TUTTO mercato WEB

In campo con la bandiera sulle spalle e la fascia in mano dei quartieri del calcio storico: l'amore di Cristiano Biraghi per Firenze e per le sue tradizioni e lo spirito di ...Il West Ham vinse la finale di Coppa delle Coppe nel 1964-65 e nello stesso anno l'Inter vinse la Coppa dei Campioni battendo il Benfica. Quest'anno gli Hammers hanno vinto la Conference League ...