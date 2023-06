C’è anche un po’ di Calabria nella nuova edizione del Festival Vicenza in Lirica

(Di giovedì 8 giugno 2023) , il lungo percorso musicale che inizierà mercoledì 7 giugno e s’interromperà nei mesi di luglio e agosto per poi riprendere e concludersi a settembre – eccezion fatta per i pomeriggi musicali, che ogni martedì continuerannoa ottobre. Un programma ricchissimo, che unisce messinscene e concerti a esecuzioni finali di nutrite masterclass. Così, fra i Mozart, i Puccini e i Piazzolla, si inserisce, come anticipavo,la presenza di Leonardo Vinci, il calabrese di Strongoli, in provincia di Crotone, che nel XVIII secolo divenne uno tra i più illustri rappresentanti della eccellentissima scuola musicale napoletana. È dunque tra il Così fan tutte di Mozart, arie scelte di Puccini, un Tango e Le quattro stagioni di Piazzolla cheinha in programma L’ammalato immaginario, il celebre intermezzo di Vinci ...

LeggiMichelle Hunziker svela la sua reazione alla notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti Consigli non richiesti 'No, dai, non è vero: non ne aveva e basta. A volte succede. Pensa che ci ...OttimistaMaria Malmer Stenergard , ministro della Migrazione della Svezia: "Siamo molto vicini all'accordo, ora non ci sono più ragioni valide per fare passi indietro". "Capisco che ci siano ...Valeper il menù: il buono deve arrivarti appena ti siedi , per farti intendere che passerai una serata vibrante. Per questo ripeto sempre che le amuse bouche siano fondamentali: da una parte ...