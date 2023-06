Cavo Dragone | Ingresso Ucraina nella Nato? Non favorirebbe pace | sì a step intermedio in Ue

(Di giovedì 8 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2023 "Non parlerei dell'dell': aspettiamo che le acque si calmino e che raggiungano un accordo. Prima di arrivare a questo, unopotrebbe essere la Ue, che potrebbe soddisfare le richieste dell'senza urtare, in maniera marcata, la suscettibilità della Federazione". Lo ha detto il Capo di Stato Maggiore, Giuseppe, nel corso di un'audizione in Commissione Difesa alla Camera sull'ipotesi di adesione dell'alla. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

così come emerso dall'audizione di oggi in Commissione difesa con il Capo di Stato maggiore della difesa, l'ammiraglio Cavo Dragone, secondo cui è quello il blocco più delicato per l'Europa.

Nato, l’ammiraglio Cavo Dragone: “Grosso errore aprire l’Alleanza” Il Fatto Quotidiano

"Non parlerei dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato: aspettiamo che le acque si calmino e che raggiungano un accordo. Prima di arrivare a questo, uno step intermedio potrebbe essere la Ue, che potrebb ...“Non parlerei dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato: aspettiamo che le acque si calmino e che raggiungano un accordo”. A parlare non è un pasdaran del pacifismo anti-armi sempre e comunque, ma nientep ...