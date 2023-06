Nel primo, il regista croato sembra in vantaggio per partire da titolare in mediana insieme a ... Acerbi e Bastoni, mentre sulle fasce partiranno titolari Dumfries e, con Calhanoglu e ...Quattro ultras del Milan sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di minacce aggravate per ildello striscione controappeso il 19 maggio scorso di notte sotto casa del giocatore dell'Inter dopo il ritorno di Champions League, con all'interno frasi poco carine in seguito ai cori ...Ci sono quattro indagati per ildello striscione appeso nella notte tra il 18 e 19 maggio davanti alla casa di Federico, difensore 25enne dell'Inter, che, al termine della vittoria nel derby di Champions, si era ...

Caso Dimarco, indagati quattro tifosi del Milan per lo striscione | News Pianeta Milan

Nella giornata odierna la Digos ha dichiarato di aver individuato quattro persone responsabili di aver appeso lo striscione contro Dimarco.La Procura li ha iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di minacce aggravate nell’inchiesta della Digos ...