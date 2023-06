' Case di prostituzione' tra Torino e Asti | in un appartamento più di 800 clienti in due mesi

... sono state eseguite dalla squadra mobile della questura, su coordinamento della Procura, insieme al sequestro preventivo di una casa dinella zona della stazione cittadina, in via ...I personaggi di maggior spicco nella gestione delledisono due donne cinesi HUANG Jianhong classe 74', LUO Meijuan classe 72', supportate in ogni aspetto da un cittadino italiano ...Come è noto, in Italia lanon è reato, mentre lo sono il favoreggiamento e l'adescamento. A causa di questi reati 'non possiamo lavorare nelle, affittare insieme, formare ...

Case a luci rosse a Torino: la polizia smantella un giro di ... CronacaQui.it

Quattro misure cautelari e un fermo nell'ambito dell'operazione della polizia di Asti "Baby-doll", contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, sono ...Nel periodo di monitoraggio di circa due mesi, i poliziotti hanno accertato la presenza di 825 clienti, il tutto per un volume di affari di circa 42 mila euro.