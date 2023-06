Carta del docente ai precari | come funziona e novità in arrivo anche per i supplenti

(Di giovedì 8 giugno 2023)delpresto potrebbe ufficialmente essere a disposizionedegli insegnanti. Numerosi sono stati i ricorsi dei sindacati con la Corte di Giustizia europea che ha dato ragioni così alle richieste deiper poter accedereloro a questo servizio.delaiLadelpotrebbe essere apertaai. Fino ad oggi il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione questo servizio solo per gli insegnanti che sono di ruolo. Laha degli obiettivi e finalità chiare: “acquistare fra l’altro libri, riviste, ingressi nei musei, ...

Ai primi di novembre2019 ha presoe penna e ha scritto di persona alla Corte dei Conti. Ma la denuncia da partesindaco metropolitano Marco Bucci , su irregolarità nel bilancio della ex Provincia di Genova ...ANPA nazionale 'I pensionatimondo agricolo sono nella maggior parte dei casi dei pensionati sulla: perché spesso continuano a lavorare o per la mancanza di ricambio generazionale in ...... il momento celebrativo della nascita della Repubblica, i cui principi sono custoditi nellacostituzionale'. La legge fondamentale dello Stato, "figliariscatto dalle tragiche esperienze ...

Carta del docente anche per i precari e ricostruzione della carriera: novità in arrivo. A tu per tu…con Pacifico (Anief). LIVE Venerdì 9 giugno alle 14:30 Orizzonte Scuola

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...nel weekend del 10 e 11 giugno con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, VII, VIII, XI, XIII e XV nella giornata di sabato, e degli ex Punti Informativi Turistici del cen ...