Carlo Ancelotti | È la storia che insegna a vincere

...Tony Damascelli intervistaper Il Giornale. Tanti i temi affrontati: dal Var al razzismo a Paolo Maldini ed al suo esonero dal Milan . Sulla tecnologia nel calcio, ...Tuttavia è importante tenere conto delle preferenze espresse dal patron Florentino Perez e l'allenatoresul profilo dell'ex Norwich City. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(...e Gennaro Gattuso provano a rilanciare l'obiettivo scudetto, ma senza ottenere delle grandi soddisfazioni. Sembra una maledizione per i tifosi che però non si danno per vinti. Quel ...

Ancelotti: «L'esonero di Maldini dimostra mancanza di cultura storica e di rispetto della tradizione milanista» - ilNapolista IlNapolista

A Carlo Ancelotti serve un bomber di razza, individuato in Harry Kane. L'inglese sembra essere il prescelto, considerato anche il suo contratto con il Tottenham in scadenza il prossimo anno. Il ...I Blancos hanno scelto l'attaccante inglese del Tottenham e sono pronti ad offrire 80 milioni di euro Salutato Karim Benzema, che si è accasato all'Al ...