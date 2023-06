(Di giovedì 8 giugno 2023) Pinto è al lavoro in questi giorni a Milano per cercare di chiudere più cessioni possibili. Torneranno a Trigoria anche diversi...

Pinto è al lavoro in questi giorni a Milano per cercare di chiudere più cessioni possibili. Torneranno a Trigoria anche diversi esuberi tra cui. Il calciatore in Liga piace al Getafe, ma le sue intenzioni sono altre. Lo spagnolo ha dichiarato di voler restare al Celta Vigo: " Spero di poter andare avanti. Suppongo che la prima ..., Justin Kluivert e Matias Vina vorrebbero rimanere rispettivamente a Vigo, Valencia e Bournemouth, ma i tre club vogliono uno sconto rispetto alle cifre precedentemente stabilite per il ...Si tratta di Gonzalo Villar, Bryan Reynolds, Matias Viña,e Justin Kluivert, tutti reduci dalle rispettive esperienze in prestito lontano dalla Serie A ma che rischiano di tornare alla ...

Carles Perez non ha dubbi: 'Voglio restare al Celta Vigo' Calciomercato.com

L'esterno ex Roma: "Suppongo che la prima cosa sarà quella di ricongiungermi alla Roma, ma vorrei tornare qui perché mi sento a casa". Lo spagnolo piace anche al Getafe ...Le ultime sulla situazione in uscita di Carles Perez Carles Perez non rimarrà alla Roma, o almeno questa è l’idea della società e del calciatore. Qualche giorno fa l’ala, di ritorno nella Capitale dop ...