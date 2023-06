Capaccio | arrestato 36enne per furto | aveva già precedenti nel 2017

Carabinieri diScalo in azione: il 7 giugno, i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione per un marocchino 36enne domiciliato ae già condannato per furto aggravato . I fatti risalgono al 2017, quando l'uomo avrebbe messo a segno vari furti in diverse abitazioni, nonchè in veicoli e appezzamenti agricoli cilentani. L'...È quanto accaduto aPaestum dove per questo motivo i Carabinieri della locale Stazione, hannoun 46enne della zona Licinella. L'uomo, finito ai domiciliari, ha eluso più volte il ...Un 36enne diPaestum è statodai carabinieri della locale stazione per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. Maltrattamenti in famiglia Secondo quanto riporta ...

Picchia e minaccia la moglie: 36enne arrestato a Capaccio SalernoToday

I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, già condannato per furto aggravato, emesso dalla Corte di Appello di Salerno ...L'uomo era stato condannato per una serie di furti commessi negli anni scorsi ma si era reso irreperibile. Ieri l'arresto ...