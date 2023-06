(Di giovedì 8 giugno 2023) Inizia il nuovo weekend dideldinelle acque di. Si parte dal, lì dove sono arrivati i migliori risultati per l’Italia sette giorni fa ad Augsburg, e anche oggi porta soddisfazioni. Chiude subito la pratica qualificazione Giovanni De, confermando l’ottimo stato di forma dopo la vittoria della scorsa settimana. Subito quinto nella prima manche in 84.44, a 1.13 dal ceco Jiri Prskavec, migliore di giornata. Con lui dentro anche Zeno, che rientra subito tra i migliori 30 con il crono di 88.24, valevole per il ventitreesimo tempo. Fuori invece Xabier Ferrazzi; il figlio d’arte, partito con il pettorale 75, è prima quarantaquattresimo in 92.67 nella prima manche, pagando dazio per tre penalità; nella ...

Canoa slalom, Coppa del Mondo 2023 Praga: De Gennaro, Ivaldi e Horn in semifinale nel kayak OA Sport

