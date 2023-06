(Di giovedì 8 giugno 2023), 8 giu. - (Adnkronos) - Prima giornata di gare oggi a, in Repubblica Ceca, per glidelloimpegnati nella seconda prova di Coppa del Mondo. Giovedì dedicato alle qualifiche del kayak maschile e femminile con l'Italia che piazza intre barche: Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi al maschile, e Stefanie Horn al femminile. Giovanni De Gennaro (Carabinieri) rimane tra i big e chiude con un ottimo sesto tempo la prima run, archiviando un 84.44, a +1.13 dal padrone di casa e leader di giornata Jiri Prskavek. Per il Carabiniere di Roncadelle un percorso veloce ed esente da errori che gli consente il passaggio per direttissima inconquistata in prima run anche per Zeno Ivaldi (Marina Militare) che nel suo esordio ...

Si è conclusa anche la terza giornata della tappa d'apertura della Coppa del Mondo dislalom ad Augsburg, in Germania. Azzurri poco protagonisti quest'oggi, con la sola Marta Bertoncelli in finale e al sesto posto nella prova di C1 femminile vinta dall'australiana Jessica Fox. La ...Nella prima tappa di Coppa del Mondo dislalom ad Augsburg (Germania), per l'Italia arrivano un oro e un argento nella specialità del kayak. Giovanni De Gennaro parte male, ma poi recupera alla grande e chiude con il tempo di 90.71, ...L'Italia si gode uno splendido trionfo a Poznan (Polonia), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 divelocità . A conquistarlo sono Gabriele Casadei e Carlo Tacchini , capaci di imporsi nel C2 500 metri , distanza olimpica ai Giochi di Parigi 2024. Secondo podio consecutivo per i talentuosi ...

Canoa: Cdm slalom, tre azzurri in semifinale nel K1 a Praga Gazzetta di Modena

Brilla la canoa italiana sulle acque di Augsburg, in Germania nella prima tappa di coppa del mondo. Gli azzurri dello slalom, al debutto nel circuito ...Poznan, 26 mag. - (Adnkronos) - Al Malta regatta course di Poznan, in Polonia, si è aperta ufficialmente la seconda tappa di coppa del mondo di canoa velocità. Il programma della prima giornata di gar ...