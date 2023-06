Canada | incendi bloccano voli a New York | fumo e cenere mettono in allarme milioni di americani

(Di giovedì 8 giugno 2023)continui in tutto lo Stato con diverse città avvolte dadisono ritornati a mettere le mascherine per proteggersi dall’aerea irrespirabile e pesante. Molticancellati nella città di Newa NewInglicontinuano a minacciare con ilche è arrivato fino alla città di New, oscurando il sole e rendendo l’aria pesante e irrespirabile. II sindaco Eric Adams ha lanciato un appello a stare al chiuso. “Limitate l’esposizione. Questa non è una buona giornata per allenarsi per un maratona“, ha ...

Circa 75 milioni di persone nel Midwest, nel Nord - Est e nel Sud - Est degli Stati Uniti sono sotto allerta per la ...Vedi Anchein, così la coltre di fumo e cenere cancella lo skyline di New York in poche ore: il video in timelapse Il Mayor, Eric Adams , invita a limitare le uscite e a usare le ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondoin, New York avvolta da fumo: bloccati i voli. FOTO Oggi la Grande Mela si presenta così, coperta dal fumo proveniente dal ...

Incendi in Canada, fumo e cenere avvolgono New York: in città tornano le mascherine TGCOM

Il Canada brucia e il fumo rende la qualità dell’aria a New York fra le peggiori al mondo. L’indice di qualità dell’aria ha superato quota 150, limite che indica un livello di inquinamento… Leggi ...Il Canada in fiamme, la cui coltre di fumo e cenere si è estesa fino alla città di New York, è stato fotografato anche dai satelliti: finora, secondo i dati aggiornati al 5 giugno dell'Agenzia per la ...