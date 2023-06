Campionati Italiani di Scherma | le Fiamme Gialle della sciabola si prendono l’oro a squadre

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 8 giugno 2023) La Spezia – Glitori dellee letrici dell’Aeronautica Militare vincono i titolinella seconda giornata degli Assoluti 2023 a La Spezia. Il giovedì dedicato alle prove per team di, aiin corso sulle pedane del PalaMariotti, non ha tradito le attese. Al maschile ledei medagliati olimpici Gigi Samele ed Enrico Berrè, con Francesco D’Armiento e Lorenzo Ottaviani, hanno conquistato il tricolore superando per 45-41 in una finale emozionante il Centro Sportivo Esercito, detentore dello scudetto vinto a Courmayeur 2022, che schierava Dario Cavaliere, Emanuele Nar, Giovanni Repetti e Gabriele ...