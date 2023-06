Calendario Nations League 2023 | semifinali e finali Quando si gioca | programma | orari | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023) Conclusi campionati e coppe europee è tempo di tornare a concentrarsi sulle nazionali. Siamo pronti per vivere, infatti, la Final Four dellacon l’Italia che sarà protagonista assieme a Spagna, Croazia e Olanda. E, sarà proprio la nazione oranje la sede di questo evento che si svilupperà nel corso della prossima settimana. Si inizierà con le. Mercoledì 14 giugno i padroni di casa dell’Olanda sfideranno la Croazia allo Stadion Feijenoord di Rotterdam. Il giorno successivo toccherà agli Azzurri contro la Spagna allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. Si passerà poi a domenica con le due. Alle ore 15.00 quella per il terzo e quarto posto, alle ore 20.45 quella per assegnare il titolo. Come si svolgeranno gli incontri? Svolgendosi ad eliminazione ...