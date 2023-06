(Di giovedì 8 giugno 2023) Siamo ormai ai nastri di partenza dei Campionati21. Si tratta della 24a edizione della manifestazione e, in questa occasione, si disputerà tra Romania e Georgia dal 21 giugno all’8 luglio prossimi. Ovviamente al via dell’evento ci sarà anche l’Italia che proverà a riconquistare il titolo dopo l’ultimo trionfo datato 2004. La nostra compagine, allenata dal commissario tecnico Paolo Nicolato, sarà inserita in un girone di ferro, quello D, assieme a Francia, Norvegia e Svizzera. L’obiettivo sarà centrare una delle prime due posizioni del raggruppamento, per passare ai quarti di finale. Le ultime edizioni sono state un duello tra Germania e Spagna. I teutonici hanno, infatti, vinto le edizioni 2009, 2017 e 2021, mentre gli spagnoli hanno fatto loro il titolo nel 2011, 2013 e 2019. Nel mezzo, successo della Svezia nel ...

Calendario Europei Under 21 2023: programma, orari, tv e streaming OA Sport

BOLOGNA-Anche gli appassionati di pallavolo di Bologna hanno potuto ammirare la Coppa che verrà assegnata alla formazione vincitrice dei prosismi Campionati Europei di Volley ... uno degli ...