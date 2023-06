(Di giovedì 8 giugno 2023) "Come Azione ci ritroviamo molto nella proposta fatta da Amato oggi su Repubblica in tema di riforme istituzionali, già ben argomentata ieri da Ceccanti. L'delfunziona meglio dell'...

Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo, sottolineando come se il govenro scegliesse questa strada potrebbe trovare il sostegno di una "larga parte delle opposizioni". "Pensate, nella ...... dall'individualismo crescente, dalla volatilità el voto, dai social (vuole presentare una ... In Europa'uso dei fondi del Pnnr per la produzione di munizioni e armamenti, Elly Schlein aveva ...... sia per lo sbriciolamento fra Italia viva e, sia per l'istrionismo dinamico di Matteo ... Meloni: serve un piano Marshall per ricostruire Il governo Meloni prepara'Emilia - Romagna ...

Calenda, sull'indicazione del premier possibile ampio sostegno Euronews Italiano

"Come Azione ci ritroviamo molto nella proposta fatta da Amato oggi su Repubblica in tema di riforme istituzionali, già ben argomentata ieri da Ceccanti. (ANSA) ...Levategli i social. È il grido di battaglia del segretario di Azione, Carlo Calenda, che lancia una crociata. No, non rivolta ai politici che ...