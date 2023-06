(Di giovedì 8 giugno 2023) Primi 30-31°C in Sicilia e Puglia. E nel weekend le temperature aumenteranno un po’ su tutte le regioni Meteo in miglioramento sull’Italia, con la pressione che inizia ad aumentare lentamente, ma nonostante ciò ci saranno ancora occasioni per la formazione di, soprattutto di calore. La buona notizia riguarda invece le temperature che sono previste in deciso rialzo. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it informa che fino al weekend irisulteranno meno frequenti e distribuiti in forma più irregolare. Se al mattino prevarranno condizioni stabili con sole prevalente, salvo alcune eccezioni, il pomeriggio sarà teatro per lo scoppio dicon possibili grandinate, soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e zone vicine ad essi. Sotto il profilo termico invece noteremo un graduale e deciso ...

Sotto il profilo termico invece noteremo un graduale e decisodei valori diurni, infatti la ... Ma sarà nel weekend che ilaumenterà un po' su tutte le regioni . Sia sabato che domenica ...A Nuoro il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con nubi in progressivoe deboli piogge dalle ore pomeridiane. Sono previsti 0.8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 24°C e la ...Le temperature ine le ondate dipiù frequenti non sono l'unica sfida. La maggior parte dei modelli climatici concorda sul fatto che in molte parti del mondo, piùsignificherà ...

Caldo in aumento, ma continuano i temporali Adnkronos

