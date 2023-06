Calciomercato Roma | Carnevali frena su Frattesi | «É presto»

(Di giovedì 8 giugno 2023), incontro con Giovanni, AD del Sassuolo, per parlare di, ma la trattativa è solo alle prime fasi Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato con un semplice «É» dopo l’incontro avvenuto oggi con laper parlare del possibile trasferimento di. Sul centrocampista neroverde non solo i giallorossi, ma anche le altre big di Serie A: Juve, Milan, Inter e Lazio stanno tutte sondando il terreno.

... 'occasione' Dembele a zeroDembele è stato offerto all'Inter, probabilmente anche a Milan e. ... Moussa Sissoko (LaPresse) -.itL'inglese ex Chelsea si è operato ieri a Londra e dovrà ...Commenta per primo L'exMonchi ha contribuito all'ennesimo trionfo del Siviglia in Europa League, proprio ai danni dei giallorossi. La stagione degli andalusi però è stata deludente nella Liga e a pagare potrebbe essere ...Commenta per primo Laè alla ricerca di un sostituto di Abraham , oggi operato e destinato a restare ai box a lungo. Tra i nomi che circolano c'è quello di Mauro Icardi . L'ex giocatore dell'Inter viene da una ...

Sassuolo, è derby tra Lazio e Roma per Berardi. Il retroscena sul Milan… Calciomercato.com

Come raccontato nelle scorse ore, la Roma si è mossa concretamente per chiudere l’arrivo di Evan N’Dicka a parametro zero dall’Eintracht. Per il difensore classe ’99 c’è stato anche un inserimento del ...Di Marzio a Calciomercato L'Originale a Sky Sport: il Milan ha provato il blitz in extremis per N’Dicka ma la Roma forte dell'accordo raggiunto con l'entourage del classe 1999 e stanno preparando i do ...