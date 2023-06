Calciomercato Napoli | il Manchester United rinuncia a Kim | accordo con un altro giocatore

Leggi su contropiedeazzurro

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dopo un grande ed indimenticabile campionato, in cui i tifosi partenopei hanno potuto festeggiare la vittoria dello Scudetto del, è subito arrivato il momento di iniziare a preparare la nuova stagione. Per De Laurentiis continua la ricerca dell’allenatore, in seguito all’addio dell’artefice del successo di quest’anno Luciano Spalletti, ma il Patron azzurro non sarebbe concentrato solo sul prossimo tecnico. La finestra estiva dinon si è ancora aperta, ma starebbero tenendo banco anche importanti questioni di, sia in entrata che in uscita. Da diverse settimane l’obiettivo numero uno per la difesa delsarebbe Kim Min-Jae. Proprio nel momento in cui il coreano aveva le valigie pronte e già pensava al suo futuro in Inghilterra, sembrerebbe arrivato il ...