Calciomercato Liverpool | UFFICIALE l’arrivo di Mac Allister

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ilchiude per Mac: 40 milioni al Brighton per il centrocampista dell’Argentina campione del mondo Alexis Macè un nuovo giocatore del: l’argentino arriva ai Reds dal Brighton, che incassa 40 milioni dalla cessione. Di seguito le sue prime parole dopo il trasferimento. «È fantastico. È un sogno che si avvera, è fantastico essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Volevo essere qui dal primo giorno della pre-stagione, quindi è positivo che tutto sia fatto. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra. È stato un anno fantastico per me – Coppa del Mondo, quello che abbiamo raggiunto con il Brighton – ma ora è il momento di pensare ale cercare di essere un giocatore migliore e un essere umano migliore ogni giorno».